Vide grenier Diane des lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
dimanche 9 août 2026 · Parking de la salle des fêtes · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Vide grenier Diane des lacs
Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide grenier le 09 août au parking de la salle des fêtes à Clairvaux-les-Lacs de 6h à 18h.
Buvette et restauration. .
Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 50 59 82
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English : Vide grenier Diane des lacs
L’événement Vide grenier Diane des lacs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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