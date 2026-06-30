Vide grenier Diane des lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

dimanche 9 août 2026 · Parking de la salle des fêtes · Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Vide grenier Diane des lacs

Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Vide grenier le 09 août au parking de la salle des fêtes à Clairvaux-les-Lacs de 6h à 18h.

Buvette et restauration. .

Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 50 59 82

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English : Vide grenier Diane des lacs

L’événement Vide grenier Diane des lacs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE