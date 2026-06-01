Vide Grenier – Dominicales Market – Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux
Vide Grenier – Dominicales Market – Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux dimanche 7 juin 2026.
Vide Grenier – Dominicales Market – Darwin 7 juin – 2 août, certains dimanches Darwin Éco-système Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
AU PROGRAMME
Darwin se transforme en grand terrain de jeu pour les amoureux de la seconde main.
Une offre avec des producteurs engagés
Des rencontres, du partage, de la musique fidèle à l’esprit de la caserne.
Vide grenier – Dominical Market
Les prochains RDV :
dimanche 07 juin / dimanche 05 juillet / dimanche 02 août
️ 10h – 18h
Darwin
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✨ Tu veux exposer ?
Que tu sois grand collectionneur de trésors ou simple baladin du dimanche, viens vider tes placards et faire de belles rencontres. Les inscriptions pour les dates 2026 se font uniquement via notre questionnaire (voir lien d’inscription).
Un mail de validation te sera envoyé si ton stand est validé.
Les bonnes pratiques :
Seules les candidatures reçues via le questionnaire seront prises en compte. Une demande par mail ne fait pas office de validation.
Si tu n’es pas sélectionné, pas de panique, tu pourras retenter ta chance (via le questionnaire, toujours) pour le mois d’après. Il n’y a pas de liste d’attente.
Une seule règle : événement réservé aux particuliers – on chine vrai !
Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRIUxHL_pPC8Gxmo_WkFiFSDJO_dX8BF6vI_8iNjotnmsXeg/viewform »}]
Le VIDE GRENIER, Dominical Market est de retour ! Tous les 1ers dimanches du mois, rendez-vous à Darwin pour un vide grenier dominical festif, circulaire et local. vide grenier seconde main
@studioSauvages
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
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- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
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- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026