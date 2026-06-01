Vide Grenier – Dominicales Market – Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux

Vide Grenier – Dominicales Market – Darwin 7 juin – 2 août, certains dimanches Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

AU PROGRAMME

Darwin se transforme en grand terrain de jeu pour les amoureux de la seconde main.

Une offre avec des producteurs engagés

Des rencontres, du partage, de la musique fidèle à l’esprit de la caserne.

Vide grenier – Dominical Market

Les prochains RDV :

dimanche 07 juin / dimanche 05 juillet / dimanche 02 août

️ 10h – 18h

Darwin

_____

✨ Tu veux exposer ?

Que tu sois grand collectionneur de trésors ou simple baladin du dimanche, viens vider tes placards et faire de belles rencontres. Les inscriptions pour les dates 2026 se font uniquement via notre questionnaire (voir lien d’inscription).

Un mail de validation te sera envoyé si ton stand est validé.

Les bonnes pratiques :

Seules les candidatures reçues via le questionnaire seront prises en compte. Une demande par mail ne fait pas office de validation.

Si tu n’es pas sélectionné, pas de panique, tu pourras retenter ta chance (via le questionnaire, toujours) pour le mois d’après. Il n’y a pas de liste d’attente.

Une seule règle : événement réservé aux particuliers – on chine vrai !

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRIUxHL_pPC8Gxmo_WkFiFSDJO_dX8BF6vI_8iNjotnmsXeg/viewform »}]

Le VIDE GRENIER, Dominical Market est de retour ! Tous les 1ers dimanches du mois, rendez-vous à Darwin pour un vide grenier dominical festif, circulaire et local. vide grenier seconde main

@studioSauvages