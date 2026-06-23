Vide-grenier du Cercle Philatélique Rue des Fossés Arbois
Vide-grenier du Cercle Philatélique Rue des Fossés Arbois dimanche 26 juillet 2026.
Arbois
Vide-grenier du Cercle Philatélique
Rue des Fossés Château Bétahnie Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide-grenier au Château de la Fruitière Vinicole
Le Cercle Philatélique Arboisien vous donne rendez-vous pour son vide-grenier organisé dans le cadre exceptionnel du parc du Château de la Fruitière Vinicole d’Arbois.
Chineurs, collectionneurs et promeneurs pourront parcourir les allées à la recherche de bonnes affaires, d’objets insolites ou de trésors oubliés. Une belle occasion de donner une seconde vie aux objets tout en profitant d’une journée conviviale dans un cadre verdoyant.
Une buvette et un espace de petite restauration seront proposés sur place tout au long de la journée.
Que vous soyez exposant, amateur de brocante ou simple visiteur, venez partager ce rendez-vous incontournable de l’été arboisien !
Parc du Château de la Fruitière Vinicole Rue des fossés
Organisateur Cercle philatélique .
Rue des Fossés Château Bétahnie Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr
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English : Vide-grenier du Cercle Philatélique
L’événement Vide-grenier du Cercle Philatélique Arbois a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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