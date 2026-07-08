Vide grenier du Comité des fêtes Chatuzange-le-Goubet
dimanche 4 octobre 2026 · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Vide grenier du Comité des fêtes
Village Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le dimanche 4 octobre 2026 pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !
Venez chiner, dénicher des trésors et faire de belles trouvailles parmi de nombreux exposants.
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Village Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 63 07 81 comitedesfeteschatu@gmail.com
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English :
The Festival Committee invites you to join us on Sunday, October 4, 2026, for a day filled with fun and great deals!
Come browse, hunt for treasures, and make some great finds among the many vendors.
L’événement Vide grenier du Comité des fêtes Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme
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