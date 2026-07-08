Informations pratiques

Chatuzange-le-Goubet

Vide grenier du Comité des fêtes

Village Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le dimanche 4 octobre 2026 pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Venez chiner, dénicher des trésors et faire de belles trouvailles parmi de nombreux exposants.

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Village Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 63 07 81 comitedesfeteschatu@gmail.com

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English :

The Festival Committee invites you to join us on Sunday, October 4, 2026, for a day filled with fun and great deals!

Come browse, hunt for treasures, and make some great finds among the many vendors.

L’événement Vide grenier du Comité des fêtes Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme