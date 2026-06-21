Vide grenier du Comité des fêtes Parc de la Garenne Nérac dimanche 12 juillet 2026.

Nérac

Vide grenier du Comité des fêtes

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le grand vide-grenier du Comité des Fêtes de Nérac revient !

Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille ? Rendez-vous dimanche 12 juillet 2026 au Parc de la Garenne à Nérac pour le traditionnel vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes.

Des dizaines d’exposants vous attendent tout au long de la journée avec objets anciens, décoration, vêtements, livres, jouets, mobilier et bonnes affaires en tout genre. Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour faire une pause gourmande entre deux trouvailles.

Buvette et restauration sur place.

Vous souhaitez exposer ?

10 € les 4 mètres Véhicule sur stand 5 €

Réservations uniquement par SMS au 07 66 73 06 66

ou par mail cdf.nerac@protonmail.com .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 06 66

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English : Vide grenier du Comité des fêtes

L’événement Vide grenier du Comité des fêtes Nérac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de l’Albret