Vide grenier du Lions Club Chartres Doyen Chartres
dimanche 13 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Vide grenier du Lions Club Chartres Doyen
Place des Épars Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 05:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
16e vide grenier du Lions Club Chartres Doyen. Cette action permet de financer des œuvres sociales. Plus de 150 exposants sont attendus pour accueillir des centaines de chineurs dès 5h du matin.
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Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 83 27 75 80 eric.morin4@wanadoo.fr
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English :
The 16th garage sale organized by the Chartres Doyen Lions Club. This event helps fund social programs. More than 150 vendors are expected to welcome hundreds of bargain hunters starting at 5 a.m.
L’événement Vide grenier du Lions Club Chartres Doyen Chartres a été mis à jour le 2026-07-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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