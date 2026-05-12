Vide-grenier du magasin Weldom Chaumont
Vide-grenier du magasin Weldom Chaumont dimanche 7 juin 2026.
Chaumont
Vide-grenier du magasin Weldom
Parking du magasin Weldom Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Le magasin Weldom vous invite à son tout premier vide-grenier !
Que vous soyez chineur, vendeur motivé ou juste curieux, tout le monde est le bienvenu !
Le vide grenier se déroulera directement sur le parking du magasin.
Animations, restauration et buvette sur place .
Parking du magasin Weldom Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 53 69 28 chaumont@weldom.com
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English :
L’événement Vide-grenier du magasin Weldom Chaumont a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont
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