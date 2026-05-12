Chaumont

Vide-grenier du magasin Weldom

Parking du magasin Weldom Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Le magasin Weldom vous invite à son tout premier vide-grenier !

Que vous soyez chineur, vendeur motivé ou juste curieux, tout le monde est le bienvenu !

Le vide grenier se déroulera directement sur le parking du magasin.

Animations, restauration et buvette sur place .

Parking du magasin Weldom Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 53 69 28 chaumont@weldom.com

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English :

L’événement Vide-grenier du magasin Weldom Chaumont a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont