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Vide Grenier Gerde

Vide Grenier Gerde dimanche 31 mai 2026.

Adresse : GERDE

Ville : 65200 Gerde

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Gerde

Vide Grenier

GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Vide grenier à Gerde
Buvette, sandwichs, crêpes
3€/m linéaire   .

GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 50 26 32 

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English :

Flea market in Gerde
Refreshments, sandwiches, pancakes

L’événement Vide Grenier Gerde a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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