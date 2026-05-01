Gerde

Vide Grenier

GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier à Gerde

Buvette, sandwichs, crêpes

3€/m linéaire .

GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 50 26 32

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English :

Flea market in Gerde

Refreshments, sandwiches, pancakes

L’événement Vide Grenier Gerde a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65