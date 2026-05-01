Vide Grenier Gerde
Vide Grenier Gerde dimanche 31 mai 2026.
Gerde
Vide Grenier
GERDE Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier à Gerde
Buvette, sandwichs, crêpes
3€/m linéaire .
GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 50 26 32
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English :
Flea market in Gerde
Refreshments, sandwiches, pancakes
L’événement Vide Grenier Gerde a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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