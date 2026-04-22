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Jardins secrets Chez Jeanne Gerde

Jardins secrets Chez Jeanne Gerde dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Chez Jeanne

Adresse : 24 AVENUE DU 8 MAI

Ville : 65200 Gerde

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Gerde

Jardins secrets

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Une journée conviviale pour découvrir des jardins ouverts et partager autour du végétal et des savoir-faire.
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Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10  associationchezjeanne@gmail.com

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English :

A convivial day to discover open gardens and share plant-based knowledge and know-how.

L’événement Jardins secrets Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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