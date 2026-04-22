Novecento Chez Jeanne Gerde
Novecento Chez Jeanne Gerde samedi 6 juin 2026.
Gerde
Novecento
Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un récit musical et théâtral inspiré du célèbre monologue, porté par un pianiste virtuose et une histoire captivante.
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Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10 associationchezjeanne@gmail.com
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English :
A musical and theatrical tale inspired by the famous monologue, featuring a virtuoso pianist and a captivating story.
L’événement Novecento Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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