Gerde

Balade poétique

col des Palomière GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Balade poétique et autres surprises dimanche 24 mai.

Pique nique à 12h30 au Bernadaus

Gratuit .

col des Palomière GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35 assembleelocaledegerde@gmail.com

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English :

Poetry walk and other surprises Sunday, May 24.

Picnic at 12:30 pm at Le Bernadaus

L’événement Balade poétique Gerde a été mis à jour le 2026-05-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65