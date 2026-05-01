Balade poétique col des Palomière Gerde
Balade poétique col des Palomière Gerde dimanche 24 mai 2026.
Gerde
Balade poétique
col des Palomière GERDE Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Balade poétique et autres surprises dimanche 24 mai.
Pique nique à 12h30 au Bernadaus
Gratuit .
col des Palomière GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35 assembleelocaledegerde@gmail.com
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English :
Poetry walk and other surprises Sunday, May 24.
Picnic at 12:30 pm at Le Bernadaus
L’événement Balade poétique Gerde a été mis à jour le 2026-05-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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