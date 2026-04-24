Vide grenier Haguenau
Vide grenier Haguenau samedi 27 juin 2026.
Haguenau
Vide grenier
19 rue du Moulin Neuf Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 06:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour la toute première fois, un vide grenier s’organise au cœur du Parc des Sports de Haguenau ! Une nouveauté qui promet un cadre agréable, spacieux et idéal pour accueillir exposants, familles et chineurs dans une ambiance conviviale.
Grande première au Parc des Sports de Haguenau !
Pour la toute première fois, un vide grenier s’organise au cœur du Parc des Sports de Haguenau !
Une nouveauté qui promet un cadre agréable, spacieux et idéal pour accueillir exposants, familles et chineurs dans une ambiance conviviale.
Cet événement est organisé ensemble par plusieurs associations locales RCH FRH ACH Wolfpack Une collaboration qui donne naissance à un rendez-vous dynamique, ouvert à tous et riche en bonnes affaires.
Venez participer, chiner, vendre et soutenir la vie associative haguenovienne. .
19 rue du Moulin Neuf Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 91 87 48 thibault.colin2510@gmail.com
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English :
For the very first time, a garage sale will be held in the heart of Haguenau?s Parc des Sports! This novelty promises a pleasant, spacious setting, ideal for welcoming exhibitors, families and bargain hunters in a convivial atmosphere.
L’événement Vide grenier Haguenau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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