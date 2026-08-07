Vide grenier Ici Mayotte 368 chemin des roseaux Biscarrosse
dimanche 4 octobre 2026 · 368 chemin des roseaux · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Vide grenier Ici Mayotte
368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’association Ici Mayotte de Biscarrosse organise son vide grenier annuel sur le terrain du camping Mervilla parks Mayotte vacances
Une restauration et une buvette sont prévues sur place. .
368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 29 79 icimayotte@gmail.com
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English : Vide grenier Ici Mayotte
L’événement Vide grenier Ici Mayotte Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grands Lacs
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