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Vide grenier Ici Mayotte 368 chemin des roseaux Biscarrosse

dimanche 4 octobre 2026 · 368 chemin des roseaux · Biscarrosse

Vide grenier Ici Mayotte 368 chemin des roseaux Biscarrosse

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
368 chemin des roseaux
Adresse
368 Chemin des Roseaux
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif

Biscarrosse

Vide grenier Ici Mayotte

368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

L’association Ici Mayotte de Biscarrosse organise son vide grenier annuel sur le terrain du camping Mervilla parks Mayotte vacances

Une restauration et une buvette sont prévues sur place.   .

368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 29 79  icimayotte@gmail.com

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English : Vide grenier Ici Mayotte

L’événement Vide grenier Ici Mayotte Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grands Lacs

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