Vide grenier Ici Mayotte 368 chemin des roseaux Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Vide grenier Ici Mayotte

368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’association Ici Mayotte de Biscarrosse organise son vide grenier annuel sur le terrain du camping Mervilla parks Mayotte vacances

Une restauration et une buvette sont prévues sur place. .

368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 29 79 icimayotte@gmail.com

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English : Vide grenier Ici Mayotte

L’événement Vide grenier Ici Mayotte Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grands Lacs