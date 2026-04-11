Vide grenier Equi-Paradis Jaillans

Jaillans

Vide grenier

Equi-Paradis Chemin du Paradis Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez nombreux au vide grenier organisé par le centre équestre Paradis de Bucéphale où vous dénicherez peut-être de nombreux trésors ! Au programme vide sellerie équitation, vendeurs professionnels, particuliers et artisanat.

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Equi-Paradis Chemin du Paradis Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 69 29 89 paradis.bucephale@yahoo.com

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English :

Come one, come all to the vide grenier organized by the Paradis de Bucéphale equestrian center, where you’re sure to unearth many treasures! On the program: horse-riding saddlery, professional and private sellers and crafts.

L’événement Vide grenier Jaillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme