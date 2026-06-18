Siaugues-Sainte-Marie

Vide grenier | Laniac

Laniac Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier à Laniac organisé par l’Association Art de vivre .

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Laniac Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 55 20 87

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English :

Garage sale in Laniac organized by the Art de vivre Association.

L’événement Vide grenier | Laniac Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier