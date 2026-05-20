Vide-grenier Lapalisse
Vide-grenier Lapalisse dimanche 14 juin 2026.
Lapalisse
Vide-grenier
Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par l’association CinéPalice.
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Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 74 11 44
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English :
Organized by CinéPalice.
L’événement Vide-grenier Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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