Lapalisse

Vide-grenier

Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par l’association CinéPalice.

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Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 74 11 44

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English :

Organized by CinéPalice.

L’événement Vide-grenier Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse