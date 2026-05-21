Lapalisse

Vide grenier

place Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide grenier organisé par l’Association T.A.D

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place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31

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English :

Garage sale organized by the T.A.D Association

L’événement Vide grenier Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse