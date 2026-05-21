Vide grenier Lapalisse
Vide grenier Lapalisse dimanche 4 octobre 2026.
Lapalisse
Vide grenier
place Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Vide grenier organisé par l’Association T.A.D
.
place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31
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English :
Garage sale organized by the T.A.D Association
L’événement Vide grenier Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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