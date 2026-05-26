Luc-sur-Mer

Vide grenier

Rue de la mer et bd de la république Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier organisé par le Judo Club

Vide grenier du mois d’août à Luc-sur-Mer organisé par le judo club de Luc-sur-Mer.

Renseignements par mail judolucsurmer@gmail.com ou sur

https://judoclublucsurmer.sportsregions.fr/ .

Rue de la mer et bd de la république Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 01 35 06 50 judolucsurmer@gmail.com

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English : Vide grenier

Garage sale organised by the Judo Club

L’événement Vide grenier Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Calvados Attractivité