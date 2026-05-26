Vide grenier Luc-sur-Mer
Vide grenier Luc-sur-Mer dimanche 23 août 2026.
Luc-sur-Mer
Vide grenier
Rue de la mer et bd de la république Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier organisé par le Judo Club
Vide grenier du mois d’août à Luc-sur-Mer organisé par le judo club de Luc-sur-Mer.
Renseignements par mail judolucsurmer@gmail.com ou sur
https://judoclublucsurmer.sportsregions.fr/ .
Rue de la mer et bd de la république Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 01 35 06 50 judolucsurmer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
Garage sale organised by the Judo Club
L’événement Vide grenier Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Sortie culturelle Salle Brummel Luc-sur-Mer 29 mai 2026
- Exposition de peintures Galerie d’arts du Petit Enfer Luc-sur-Mer 5 juin 2026
- Soirée théâtre Solid’Ere Avenue Maréchal Foch Luc-sur-Mer 12 juin 2026
- Randonnée Internationale en motos anciennes Salle Brummel Luc-sur-Mer 13 juin 2026
- 6e salon du livre Salle Brummel Luc-sur-Mer 13 juin 2026