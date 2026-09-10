Vide Grenier Luxeuil-les-Bains
dimanche 13 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Vide Grenier
Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier à proximité du collège des Thermes de Luxeuil.
Réservations au 07 75 70 12 49 ou au 06 41 35 62 86.
Réservation minimum de 6 mètres à 10 € puis 12 mètre à 20 €.
Votre véhicule stationné à proximité de votre stand. Vous pouvez stationner un véhicule supplémentaire à chaque tranche de 6 mètres réservés. Toilettes à proximité. Buvette et restauration. .
Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 31 80 00 luxeuilanimations@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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