VIDE GRENIER Pré Commun Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

VIDE GRENIER

Pré Commun PRÉ COMMUN Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des fêtes organise son tout premier vide-greniers.

Le Comité des fêtes organise son tout premier vide-greniers. Avis aux amateurs de chine et de bonnes affaires, venez dénicher des pépites ou simplement passer un bon moment avec nous !

En cas de pluie, l’événement sera délocalisé à la Salle du 1er Mai. Buvette et restauration sur place. 5 .

Pré Commun PRÉ COMMUN Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie mazeres31fete@gmail.com

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English :

The Festival Committee is organizing its very first yard sale.

L’événement VIDE GRENIER Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE