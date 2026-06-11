VIDE GRENIER Pré Commun Mazères-sur-Salat
VIDE GRENIER Pré Commun Mazères-sur-Salat samedi 4 juillet 2026.
Mazères-sur-Salat
VIDE GRENIER
Pré Commun PRÉ COMMUN Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des fêtes organise son tout premier vide-greniers.
Le Comité des fêtes organise son tout premier vide-greniers. Avis aux amateurs de chine et de bonnes affaires, venez dénicher des pépites ou simplement passer un bon moment avec nous !
En cas de pluie, l’événement sera délocalisé à la Salle du 1er Mai. Buvette et restauration sur place. 5 .
Pré Commun PRÉ COMMUN Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie mazeres31fete@gmail.com
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English :
The Festival Committee is organizing its very first yard sale.
L’événement VIDE GRENIER Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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