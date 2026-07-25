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Vide grenier Rue Pierre Sémard Naintré

samedi 1 août 2026 · Rue Pierre Sémard · Naintré

Vide grenier Rue Pierre Sémard Naintré

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue Pierre Sémard
Adresse
Rue Pierre Sémard naintré
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Vide grenier

Rue Pierre Sémard Rue Pierre Sémard naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

** Naintré qui Bouge** propose un nouveau **vide grenier sur les rues Pierre Semard et Camille Pagé le samedi 1er août.**
Ouverture aux exposants de 7h à 18h (1€ le mètre linéaire).
Buvette et restauration sur place.
Réservation d’un stand* 06 75 95 96 28 06 72 89 48 69
*Priorité aux habitants des rues concernées   .

Rue Pierre Sémard Rue Pierre Sémard naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28  naintrequibouge86@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Naintré a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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