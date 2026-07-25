Vide grenier Rue Pierre Sémard Naintré

Informations pratiques

Naintré

Vide grenier

Rue Pierre Sémard Rue Pierre Sémard naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

** Naintré qui Bouge** propose un nouveau **vide grenier sur les rues Pierre Semard et Camille Pagé le samedi 1er août.**

Ouverture aux exposants de 7h à 18h (1€ le mètre linéaire).

Buvette et restauration sur place.

Réservation d’un stand* 06 75 95 96 28 06 72 89 48 69

*Priorité aux habitants des rues concernées .

Rue Pierre Sémard Rue Pierre Sémard naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28 naintrequibouge86@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Naintré a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne