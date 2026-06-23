Réquista

Vide grenier nocture à Réquista

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Chinez à la fraîche et faites de bonnes affaires sous les étoiles !

L’Association Ilona organise un vide-grenier nocturne à Réquista, le jeudi 9 juillet, de 16h à 22h, sur l’avenue de Millau. Venez flâner entre les stands, dénicher des objets insolites, des vêtements, des livres, des jouets ou encore des trésors oubliés dans une ambiance conviviale de fin de journée.

Emplacement exposant 5 €

Inscriptions 06 78 49 10 58 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 78 49 10 58

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English :

Hunt for fresh produce and score some great deals under the stars!

L’événement Vide grenier nocture à Réquista Réquista a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)