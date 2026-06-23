Vide grenier nocture à Réquista Réquista
Vide grenier nocture à Réquista Réquista jeudi 9 juillet 2026.
Réquista
Vide grenier nocture à Réquista
Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Chinez à la fraîche et faites de bonnes affaires sous les étoiles !
L’Association Ilona organise un vide-grenier nocturne à Réquista, le jeudi 9 juillet, de 16h à 22h, sur l’avenue de Millau. Venez flâner entre les stands, dénicher des objets insolites, des vêtements, des livres, des jouets ou encore des trésors oubliés dans une ambiance conviviale de fin de journée.
Emplacement exposant 5 €
Inscriptions 06 78 49 10 58 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 78 49 10 58
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English :
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L’événement Vide grenier nocture à Réquista Réquista a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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