Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix
Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix dimanche 7 juin 2026.
Roubaix
Vide-grenier Rue des Bourleux
rue des Bourleux Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
9h à 16h
Rue des Bourleux
(du n°23 à la rue de Carihem Latérale) et rue de Carihem Latérale (de la Rangée Frémaux à la rue du Stand de Tir).
**Contact **
Vincent DELPLACE
164 rue de Leers
07 89 08 32 69
[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)
Du 18/05/26 au 04/06/26
9h à 16h
Rue des Bourleux
(du n°23 à la rue de Carihem Latérale) et rue de Carihem Latérale (de la Rangée Frémaux à la rue du Stand de Tir).
**Contact **
Vincent DELPLACE
164 rue de Leers
07 89 08 32 69
[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)
Du 18/05/26 au 04/06/26 .
rue des Bourleux Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 89 08 32 69 clubcheminneuf@outlook.fr
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English :
9am to 4pm
Rue des Bourleux
(from n°23 to rue de Carihem Latérale) and rue de Carihem Latérale (from Rangée Frémaux to rue du Stand de Tir).
**Contact:**
Vincent DELPLACE
164 rue de Leers
07 89 08 32 69
[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)
From 18/05/26 to 04/06/26
L’événement Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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