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Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix

Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix dimanche 7 juin 2026.

Adresse : rue des Bourleux

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Vide-grenier Rue des Bourleux

rue des Bourleux Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

9h à 16h
Rue des Bourleux
(du n°23 à la rue de Carihem Latérale) et rue de Carihem Latérale (de la Rangée Frémaux à la rue du Stand de Tir).

**Contact **
Vincent DELPLACE
164 rue de Leers
07 89 08 32 69
[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)
Du 18/05/26 au 04/06/26
9h à 16h
Rue des Bourleux
(du n°23 à la rue de Carihem Latérale) et rue de Carihem Latérale (de la Rangée Frémaux à la rue du Stand de Tir).

**Contact **
Vincent DELPLACE
164 rue de Leers
07 89 08 32 69
[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)
Du 18/05/26 au 04/06/26   .

rue des Bourleux Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 89 08 32 69  clubcheminneuf@outlook.fr

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English :

9am to 4pm
Rue des Bourleux
(from n°23 to rue de Carihem Latérale) and rue de Carihem Latérale (from Rangée Frémaux to rue du Stand de Tir).

**Contact:**
Vincent DELPLACE
164 rue de Leers
07 89 08 32 69
[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)
From 18/05/26 to 04/06/26

L’événement Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme

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