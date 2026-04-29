Roubaix

Vide-grenier Rue des Bourleux

rue des Bourleux Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

9h à 16h

Rue des Bourleux

(du n°23 à la rue de Carihem Latérale) et rue de Carihem Latérale (de la Rangée Frémaux à la rue du Stand de Tir).

**Contact **

Vincent DELPLACE

164 rue de Leers

07 89 08 32 69

[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)

Du 18/05/26 au 04/06/26

9h à 16h

Rue des Bourleux

(du n°23 à la rue de Carihem Latérale) et rue de Carihem Latérale (de la Rangée Frémaux à la rue du Stand de Tir).

**Contact **

Vincent DELPLACE

164 rue de Leers

07 89 08 32 69

[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)

Du 18/05/26 au 04/06/26 .

rue des Bourleux Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 89 08 32 69 clubcheminneuf@outlook.fr

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English :

9am to 4pm

Rue des Bourleux

(from n°23 to rue de Carihem Latérale) and rue de Carihem Latérale (from Rangée Frémaux to rue du Stand de Tir).

**Contact:**

Vincent DELPLACE

164 rue de Leers

07 89 08 32 69

[clubcheminneuf@outlook.fr](mailto:clubcheminneuf@outlook.fr)

From 18/05/26 to 04/06/26

L’événement Vide-grenier Rue des Bourleux Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme