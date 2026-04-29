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Vide-grenier Rue Ingres Roubaix

Vide-grenier Rue Ingres Roubaix dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Rue Ingres

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Vide-grenier Rue Ingres

Rue Ingres Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

9h à 16h
Rue Ingres
(entre le boulevard de Lyon et l’avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).

**Contact **
Madame WILLEMOT Marie-José
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28
06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
Du 03/09/26 au 19/09/26
9h à 16h
Rue Ingres
(entre le boulevard de Lyon et l’avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).

**Contact **
Madame WILLEMOT Marie-José
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28
06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
Du 03/09/26 au 19/09/26   .

Rue Ingres Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 75 76 28  mariejosewillemot@gmail.com

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English :

9 a.m. to 4 p.m
Rue Ingres
(between boulevard de Lyon and avenue Linné) and rue Carpeaux (between rue Paul Wante and rue Rubens).

**Contact:**
Madame WILLEMOT Marie-José
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28
06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
From 03/09/26 to 19/09/26

L’événement Vide-grenier Rue Ingres Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme

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