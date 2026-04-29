Roubaix

Vide-grenier Rue Ingres

Rue Ingres Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

9h à 16h

Rue Ingres

(entre le boulevard de Lyon et l’avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).

**Contact **

Madame WILLEMOT Marie-José

Café Au Vétéran

208 rue Ingres

03 20 75 76 28

06 80 61 79 91

[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)

Du 03/09/26 au 19/09/26

9h à 16h

Rue Ingres

(entre le boulevard de Lyon et l’avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).

**Contact **

Madame WILLEMOT Marie-José

Café Au Vétéran

208 rue Ingres

03 20 75 76 28

06 80 61 79 91

[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)

Du 03/09/26 au 19/09/26 .

Rue Ingres Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 75 76 28 mariejosewillemot@gmail.com

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English :

9 a.m. to 4 p.m

Rue Ingres

(between boulevard de Lyon and avenue Linné) and rue Carpeaux (between rue Paul Wante and rue Rubens).

**Contact:**

Madame WILLEMOT Marie-José

Café Au Vétéran

208 rue Ingres

03 20 75 76 28

06 80 61 79 91

[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)

From 03/09/26 to 19/09/26

L’événement Vide-grenier Rue Ingres Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme