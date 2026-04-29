Vide-grenier Rue Ingres Roubaix
Vide-grenier Rue Ingres Roubaix dimanche 20 septembre 2026.
Roubaix
Vide-grenier Rue Ingres
Rue Ingres Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
9h à 16h
Rue Ingres
(entre le boulevard de Lyon et l’avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).
**Contact **
Madame WILLEMOT Marie-José
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28
06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
Du 03/09/26 au 19/09/26
9h à 16h
Rue Ingres
(entre le boulevard de Lyon et l’avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).
**Contact **
Madame WILLEMOT Marie-José
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28
06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
Du 03/09/26 au 19/09/26 .
Rue Ingres Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 75 76 28 mariejosewillemot@gmail.com
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English :
9 a.m. to 4 p.m
Rue Ingres
(between boulevard de Lyon and avenue Linné) and rue Carpeaux (between rue Paul Wante and rue Rubens).
**Contact:**
Madame WILLEMOT Marie-José
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28
06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
From 03/09/26 to 19/09/26
L’événement Vide-grenier Rue Ingres Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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