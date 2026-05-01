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Vide grenier Saint-Marcel-lès-Valence

Vide grenier Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 17 mai 2026.

Adresse : MJC Saint-Marcel-Lès-Valence

Ville : 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 8 8 Gratuit

Saint-Marcel-lès-Valence

Vide grenier

MJC Saint-Marcel-Lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide grenier organisé par la MJC Saint-Marcel-Lès-Valence, avec buvette et snack sur place. Inscriptions via QR code (Linktree) ou par téléphone.
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MJC Saint-Marcel-Lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 64 27 

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English :

Garage sale organized by MJC Saint-Marcel-Lès-Valence, with refreshments and snacks on site. Registration by QR code (Linktree) or telephone.

L’événement Vide grenier Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme

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