Saint-Marcel-lès-Valence

Vide grenier

MJC Saint-Marcel-Lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide grenier organisé par la MJC Saint-Marcel-Lès-Valence, avec buvette et snack sur place. Inscriptions via QR code (Linktree) ou par téléphone.

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MJC Saint-Marcel-Lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 64 27

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English :

Garage sale organized by MJC Saint-Marcel-Lès-Valence, with refreshments and snacks on site. Registration by QR code (Linktree) or telephone.

L’événement Vide grenier Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme