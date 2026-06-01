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VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval

VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval dimanche 28 juin 2026.

Ville : 42620 Saint-Pierre-Laval

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Laval

VIDE GRENIER

Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Organisé par le Comités des Fêtes.
Buvette / snack / Jeux
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Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 94 47 61 

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English :

Organized by the Festival Committee.
Refreshments / Snacks / Games

L’événement VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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