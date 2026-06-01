Saint-Pierre-Laval

VIDE GRENIER

Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Organisé par le Comités des Fêtes.

Buvette / snack / Jeux

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Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 94 47 61

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English :

Organized by the Festival Committee.

Refreshments / Snacks / Games

L’événement VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse