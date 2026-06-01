VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval
VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval dimanche 28 juin 2026.
Saint-Pierre-Laval
VIDE GRENIER
Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisé par le Comités des Fêtes.
Buvette / snack / Jeux
.
Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 94 47 61
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English :
Organized by the Festival Committee.
Refreshments / Snacks / Games
L’événement VIDE GRENIER Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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