Vide-grenier Sauclières
Vide-grenier Sauclières dimanche 21 juin 2026.
Sauclières
Vide-grenier
Sauclières Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une journée pour peut-être dégoter le ou les objets tant recherchés !
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux !!!!
De 8h à 18h, place de l’église
Accueil des exposants à partir de 6h .
Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 19 86 00 23 lesafadous@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day to find the object(s) you are looking for!
L’événement Vide-grenier Sauclières a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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