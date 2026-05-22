Sauclières

Vide-grenier

Sauclières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une journée pour peut-être dégoter le ou les objets tant recherchés !

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux !!!!

De 8h à 18h, place de l’église

Accueil des exposants à partir de 6h .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 19 86 00 23 lesafadous@yahoo.com

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English :

A day to find the object(s) you are looking for!

L’événement Vide-grenier Sauclières a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)