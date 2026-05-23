Vide-grenier Villemaury
Vide-grenier Villemaury dimanche 24 mai 2026.
Villemaury
Vide-grenier
Stade d’Ozoir-le-Breuil Villemaury Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Bar restauration possible sur place avec le célèbre jambon à la broche. Animation initiation pilotage de drones. Organisé par le Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil.
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Stade d’Ozoir-le-Breuil Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 77 72 57
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English :
Catering bar with the famous spit-roasted ham. Introduction to drone piloting. Organized by the Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil.
L’événement Vide-grenier Villemaury a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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