Villemaury

Vide-grenier

Stade d’Ozoir-le-Breuil Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Bar restauration possible sur place avec le célèbre jambon à la broche. Animation initiation pilotage de drones. Organisé par le Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil.

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Stade d’Ozoir-le-Breuil Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 77 72 57

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English :

Catering bar with the famous spit-roasted ham. Introduction to drone piloting. Organized by the Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil.

L’événement Vide-grenier Villemaury a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN