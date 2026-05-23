Villemaury

Vide-grenier

Ozoir-le-Breuil Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vide-grenier du Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil. Sur place initiation au pilotage de drones, jambon à la broche.

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Ozoir-le-Breuil Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 77 72 57

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English :

Garage sale organized by the Comité des Fêtes d’Ozoir-le-Breuil. On-site introduction to drone piloting, ham on the spit.

L’événement Vide-grenier Villemaury a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN