Vide -Grenier vs Fête de Quartier à la Halvêque Square de la Halvêque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Participation vide greniers : 8 € pour 3 m. Inscription tous les mercredis à l’association La sculpture Sociale (23 rue Léon Serpollet à Nantes) de 14h-18h ou chez Récup Halvêque Tous les âges

L’association La Sculpture Sociale vous donne rendez-vous le 13 juin 2026 de 10h à 18h, pour une journée conviviale et festive pour tous les âges à la Halvêque ! Au programme : – Vide-greniers – Restauration et buvette sur place L’association Les Oiseaux de Trottoir présentera plusieurs créations musicales tout au long de la journée. Ce sera également l’occasion de visiter l’atelier de l’association et de découvrir ses activités ! Il est encore possible de s’inscrire pour participer au vide-greniers. Venez nombreux partager ce beau moment entre habitants, familles et amis .

Square de la Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0652755009 https://www.diego-lis.fr



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