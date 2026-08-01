Vide-greniers à Cénevières Cénevières
samedi 8 août 2026 · Cénevières
Informations pratiques
Cénevières
Vide-greniers à Cénevières
Salle communale Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le club de foot de Cénevières organise un vide-greniers le samedi 8 août
Le club de foot de Cénevières organise un vide-greniers le samedi 8 août. Buvette et restauration sur place.
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Salle communale Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 47 24 12 15
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English :
The C%E9nevi%E8res soccer club is hosting a yard sale on Saturday, August 8
L’événement Vide-greniers à Cénevières Cénevières a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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