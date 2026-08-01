Informations pratiques

Cénevières

Vide-greniers à Cénevières

Salle communale Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le club de foot de Cénevières organise un vide-greniers le samedi 8 août

Le club de foot de Cénevières organise un vide-greniers le samedi 8 août. Buvette et restauration sur place.

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Salle communale Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 47 24 12 15

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English :

The C%E9nevi%E8res soccer club is hosting a yard sale on Saturday, August 8

L’événement Vide-greniers à Cénevières Cénevières a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot