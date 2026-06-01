Ambrugeat

Vide Greniers

Plage verte Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’association Le Tromp Loup organise un vide-greniers sur la plage verte d’Ambrugeat

Prix libre

Restauration rapide et buvette sur place .

Plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 20 10 tromploup19250@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Greniers

L’événement Vide Greniers Ambrugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze