Vide Greniers Ambrugeat
Vide Greniers Ambrugeat dimanche 21 juin 2026.
Ambrugeat
Vide Greniers
Plage verte Ambrugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’association Le Tromp Loup organise un vide-greniers sur la plage verte d’Ambrugeat
Prix libre
Restauration rapide et buvette sur place .
Plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 20 10 tromploup19250@gmail.com
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English : Vide Greniers
L’événement Vide Greniers Ambrugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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