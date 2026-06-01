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Vide Greniers Ambrugeat

Vide Greniers Ambrugeat

Vide Greniers Ambrugeat dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Plage verte

Ville : 19250 Ambrugeat

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Ambrugeat

Vide Greniers

Plage verte Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’association Le Tromp Loup organise un vide-greniers sur la plage verte d’Ambrugeat

Prix libre
Restauration rapide et buvette sur place   .

Plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 20 10  tromploup19250@gmail.com

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English : Vide Greniers

L’événement Vide Greniers Ambrugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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