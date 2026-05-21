Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne
Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne dimanche 21 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Vide Greniers au Square Antral
Square Antral Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Vide Greniers au Square Antral, près de l’école Jules Ferry.
Organisé par l’association des Amis du Quartier Saint-Loup et l’association de la coopérative de l’école Jules Ferry.
Restauration et buvette sur place. .
Square Antral Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 14 67
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English : Vide Greniers au Square Antral
L’événement Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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