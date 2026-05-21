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Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne

Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Square Antral

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Vide Greniers au Square Antral

Square Antral Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Vide Greniers au Square Antral, près de l’école Jules Ferry.

Organisé par l’association des Amis du Quartier Saint-Loup et l’association de la coopérative de l’école Jules Ferry.

Restauration et buvette sur place.   .

Square Antral Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 14 67 

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English : Vide Greniers au Square Antral

L’événement Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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