Châlons-en-Champagne

Vide Greniers au Square Antral

Square Antral Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Vide Greniers au Square Antral, près de l’école Jules Ferry.

Organisé par l’association des Amis du Quartier Saint-Loup et l’association de la coopérative de l’école Jules Ferry.

Restauration et buvette sur place. .

Square Antral Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 14 67

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English : Vide Greniers au Square Antral

L’événement Vide Greniers au Square Antral Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne