Vide-greniers bordelais – Place Ferdinand Buisson, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Place Ferdinand Buisson, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Place Ferdinand Buisson Dimanche 26 avril, 09h00 Place Ferdinand Buisson Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par l’association Association Astrolabe
Buvette
Animations & Jeux en extérieurs pour petits et grands
Place Ferdinand Buisson Place Ferdinand Buisson, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux
T. Sanson – Ville de Bordeaux
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