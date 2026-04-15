Vide-greniers bordelais – Place Ferdinand Buisson, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Ferdinand Buisson Dimanche 26 avril, 09h00 Place Ferdinand Buisson Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’association Association Astrolabe

Buvette

Animations & Jeux en extérieurs pour petits et grands

Place Ferdinand Buisson Place Ferdinand Buisson, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux

T. Sanson – Ville de Bordeaux