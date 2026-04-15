Vide-greniers bordelais – Rue Mirassou, Rue Mirassou, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Rue Mirassou, Rue Mirassou, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Rue Mirassou Dimanche 26 avril, 09h00 Rue Mirassou Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par le Collectif Mirassou, dans le quartier Nansouty / Saint-Genès.
Rue Mirassou Rue Mirassou, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « collectifmirassou@gmail.com »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais brocante
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