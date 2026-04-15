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Vide-greniers bordelais – Rues de Nérac, Faidherbe et Aubidey, Rue de Nérac, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Rues de Nérac, Faidherbe et Aubidey, Rue de Nérac, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Rues de Nérac, Faidherbe et Aubidey, Rue de Nérac, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue de Nérac

Adresse : Rue de Nérac, 33800 bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Vide-greniers bordelais – Rues de Nérac, Faidherbe et Aubidey Dimanche 26 avril, 09h00 Rue de Nérac Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Association Des Jardins , Des Voisins
Contact : desjardinsdesvoisins33@gmail.com

Vide-greniers bordelais : Rues de Nérac, Faidherbe et Aubidey

Rue de Nérac Rue de Nérac, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:desjardinsdesvoisins33@gmail.com »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Bordeaux Sud Vide-greniers bordelais

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