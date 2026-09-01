Vide-greniers caritif Parking Die

Informations pratiques

Die

Vide-greniers caritif

Parking Parking d’Intermarché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide greniers dont le bénéfice sera reversé à la lutte contre le cancer du sein.

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Parking Parking d’Intermarché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 98 07 78 delphine.puillet@hotmail.fr

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English :

Garage sales, the proceeds of which will be donated to the fight against breast cancer.

L’événement Vide-greniers caritif Die a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Diois