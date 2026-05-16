Vide-greniers de la cité des hauts pavés Vide grenier de la cité des hauts pavés Nantes
Vide-greniers de la cité des hauts pavés Vide grenier de la cité des hauts pavés Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 08:00 – 18:00
Gratuit : oui 10 euros le stand de 3 X 3 mètres Il reste encore quelques stands, inscrivez-vous vite ! https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-cite-des-hauts-paves/evenements/vide-grenier-de-la-cite-des-hauts-paves-2026 Rien à vendre cette année ?! Venez faire des bonnes affaires et profitez d’une ambiance joyeuse toute la journée ! Tout public – Age maximum : 99
Venez chiner, boire et manger dans le plus beau vide grenier de la ville, à l’ombre des arbres de la cité des hauts pavés ( quartier hauts-pavés / Saint Félix), sur les pelouses entre la rue d’Angoumois et la rue du Berry.
Vide grenier de la cité des hauts pavés Nantes 44000
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