Informations pratiques

Allemans-du-Dropt

Vide-greniers de la fête du village

Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez nombreux au grand vide-greniers organisé dans les rues du village à l’occasion de la grande fête du village. Possibilité de restauration sur place.

Venez nombreux au grand vide-greniers organisé dans les rues du village à l’occasion de la grande fête du village. Possibilité de restauration sur place. .

Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 18 52 comite.fetes.allemans@gmail.com

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English : Vide-greniers de la fête du village

Come to the big garage sale organized in the streets of the village on the occasion of the big village festival. Possibility of restoration on the spot.

L’événement Vide-greniers de la fête du village Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Lauzun