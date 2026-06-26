Vide-greniers de la fête du village Allemans-du-Dropt
dimanche 5 juillet 2026 · Allemans-du-Dropt
Informations pratiques
Allemans-du-Dropt
Vide-greniers de la fête du village
Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez nombreux au grand vide-greniers organisé dans les rues du village à l’occasion de la grande fête du village. Possibilité de restauration sur place.
Venez nombreux au grand vide-greniers organisé dans les rues du village à l’occasion de la grande fête du village. Possibilité de restauration sur place. .
Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 18 52 comite.fetes.allemans@gmail.com
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English : Vide-greniers de la fête du village
Come to the big garage sale organized in the streets of the village on the occasion of the big village festival. Possibility of restoration on the spot.
L’événement Vide-greniers de la fête du village Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Lauzun
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