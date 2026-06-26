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Vide-greniers de la fête du village Allemans-du-Dropt

dimanche 5 juillet 2026 · Allemans-du-Dropt

Vide-greniers de la fête du village Allemans-du-Dropt

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
47800 Allemans-du-Dropt
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Allemans-du-Dropt

Vide-greniers de la fête du village

Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez nombreux au grand vide-greniers organisé dans les rues du village à l’occasion de la grande fête du village. Possibilité de restauration sur place.
Venez nombreux au grand vide-greniers organisé dans les rues du village à l’occasion de la grande fête du village. Possibilité de restauration sur place.   .

Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 18 52  comite.fetes.allemans@gmail.com

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English : Vide-greniers de la fête du village

Come to the big garage sale organized in the streets of the village on the occasion of the big village festival. Possibility of restoration on the spot.

L’événement Vide-greniers de la fête du village Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Lauzun

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