Informations pratiques

Monflanquin

Vide greniers de la Gym Forme Loisirs

Gymnase de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide Greniers organisé par le club Gym Forme Loisir de Monflanquin.

Emplacements en intérieur et en extérieur.

Restauration rapide sur place.

Les chiens sont interdits car enceinte sportive.

Vide Greniers organisé par le club Gym Forme Loisir de Monflanquin.

Emplacements en intérieur et en extérieur.

Restauration rapide sur place.

Les chiens sont interdits car enceinte sportive. .

Gymnase de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 36 11 06 gymformeloisirmonflanquin@gmail.com

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English : Vide greniers de la Gym Forme Loisirs

Yard sales organized by the Gym Forme Loisir club in Monflanquin.

Indoor and outdoor booths.

Fast food available on site.

Dogs are not allowed because this is a sports facility.

L’événement Vide greniers de la Gym Forme Loisirs Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Bastides