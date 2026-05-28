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Vide-Greniers de la Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Paris

Vide-Greniers de la Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Paris

Vide-Greniers de la Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Ressourcerie d'Apprentis d'Auteuil

Adresse : 40, rue Jean de la Fontaine

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Venez chiner des trésors, donner une seconde vie aux objets et partager un moment convivial et solidaire avec 115 exposants et les boutiques solidaires ouvertes. Vous trouverez également un stand snacking et boissons sur place.

L’après-midi de 14h à 18h, nous vous proposons des activités gratuites pour tous les goûts :

– Atelier « réparation textile – Sashiko »
– Stand « co-réparation électronique »
– Bornes de jeux d’arcade upcyclées
– Atelier « création de patch en jean »
– Espace « malle à jouer en famille »
+ des performances :
15h30-16h / Rencontre musicale Inde & Afrique
16h30-17 / Démo & initiation danse cardio
17h-17h15 / Atelier « baby bouge »

Le vide-greniers de la Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil revient le dimanche 14 juin de 9h à 18h.
Le dimanche 14 juin 2026
de 09h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T09:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil 40, rue Jean de la Fontaine  75016 Paris
https://ressourcerie.apprentis-auteuil.org/actualites/evenements-et-ateliers/vide-greniers-festif-au-coeur-du-16e-arrondissement


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