Vide-Greniers de la Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil Paris

Venez chiner des trésors, donner une seconde vie aux objets et partager un moment convivial et solidaire avec 115 exposants et les boutiques solidaires ouvertes. Vous trouverez également un stand snacking et boissons sur place.

L’après-midi de 14h à 18h, nous vous proposons des activités gratuites pour tous les goûts :

– Atelier « réparation textile – Sashiko »

– Stand « co-réparation électronique »

– Bornes de jeux d’arcade upcyclées

– Atelier « création de patch en jean »

– Espace « malle à jouer en famille »

+ des performances :

15h30-16h / Rencontre musicale Inde & Afrique

16h30-17 / Démo & initiation danse cardio

17h-17h15 / Atelier « baby bouge »

Le vide-greniers de la Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil revient le dimanche 14 juin de 9h à 18h.

Le dimanche 14 juin 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T09:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Ressourcerie d’Apprentis d’Auteuil 40, rue Jean de la Fontaine 75016 Paris

https://ressourcerie.apprentis-auteuil.org/actualites/evenements-et-ateliers/vide-greniers-festif-au-coeur-du-16e-arrondissement



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