Vide-greniers de l’amicale Arc en Ciel Parking des Rivierettes Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Vide-greniers de l’amicale Arc en Ciel

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide-greniers organisé par l’Amicale Arc en Ciel au profit des résident de l’EHPAD de Villeréal.

Une restauration sera proposée sur place, avec notamment des crêpes sucrées et salées ainsi que des boissons.

L’Amicale Arc-en-Ciel de l’EHPAD de Villeréal organise un vide-greniers sur le parking des Riviérettes, tout au long de la journée dans une ambiance familiale et conviviale.

Les stands proposeront des objets de seconde main, des vêtements, des livres, de la décoration, de la vaisselle, des jouets, des petits meubles et diverses trouvailles.

Organisé au profit des résidents de l’EHPAD, ce vide-greniers est aussi un moment de solidarité et de lien entre l’établissement, les familles, les habitants et les visiteurs.

Une restauration sera proposée sur place, avec notamment des crêpes sucrées et salées ainsi que des boissons .

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 10 46 23 geffray.christelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers de l’amicale Arc en Ciel

A garage sale organized by the Amicale Arc en Ciel to benefit the residents of the Villeréal nursing home.

Food will be available on site, including sweet and savory crêpes as well as beverages.

L’événement Vide-greniers de l’amicale Arc en Ciel Villeréal a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coeur de Bastides