Vide-greniers de l’Ascension à Salviac Salviac
Vide-greniers de l’Ascension à Salviac Salviac jeudi 14 mai 2026.
Salviac
Vide-greniers de l’Ascension à Salviac
Rue Haute Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
L'union des commerçants, artisans et professions libérales de Salviac vous convie à son traditionnel vide-greniers de l'Ascension
L'union des commerçants, artisans et professions libérales de Salviac vous convie à son traditionnel vide-greniers de l'Ascension. Une centaine d'exposants vous attendent ! Vente d'objets d 'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.
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Rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 49 59 88 91 mwalker46340@gmail.com
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English :
L’union des commerçants, artisans et professions libérales de Salviac invites you to its traditional Ascension Day garage sale
L’événement Vide-greniers de l’Ascension à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cazals-Salviac
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