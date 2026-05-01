Salviac

Vide-greniers de l’Ascension à Salviac

Rue Haute Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L'union des commerçants, artisans et professions libérales de Salviac vous convie à son traditionnel vide-greniers de l'Ascension

L'union des commerçants, artisans et professions libérales de Salviac vous convie à son traditionnel vide-greniers de l'Ascension. Une centaine d'exposants vous attendent ! Vente d'objets d 'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.

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Rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 49 59 88 91 mwalker46340@gmail.com

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English :

L’union des commerçants, artisans et professions libérales de Salviac invites you to its traditional Ascension Day garage sale

L’événement Vide-greniers de l’Ascension à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cazals-Salviac