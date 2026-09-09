Vide greniers de l’Orée du parc Stade du CEC Istres
dimanche 4 octobre 2026 · Stade du CEC · Istres
Informations pratiques
Istres
Vide greniers de l’Orée du parc
Dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 16h. Stade du CEC Les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Traditionnel vide-greniers de l’automne sur le parking du stade du CEC organisé par l’association des habitants de l’orée du parc.
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Stade du CEC Les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 84 46 79
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English :
Garage sale in the CEC stadium parking lot
L’événement Vide greniers de l’Orée du parc Istres a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme d’Istres
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