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AGENDA · Istres

Vide greniers de l’Orée du parc Stade du CEC Istres

dimanche 4 octobre 2026 · Stade du CEC · Istres

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Stade du CEC
Adresse
Les heures claires
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Istres

Vide greniers de l’Orée du parc

Dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 16h. Stade du CEC Les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Traditionnel vide-greniers de l’automne sur le parking du stade du CEC organisé par l’association des habitants de l’orée du parc.
  .

Stade du CEC Les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 84 46 79 

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English :

Garage sale in the CEC stadium parking lot

L’événement Vide greniers de l’Orée du parc Istres a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme d’Istres

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