Chanac

VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS

place de la Vignogue Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 15:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Rendez-vous à partir de 8h sur le parking de la salle des fêtes.

Venez participez à notre vide greniers de printemps en tant qu’exposant ou visiteur.

Toute une journée d’étalage de stand avec buvette et restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants.

Rendez-vous à partir de 8h sur le parking de la salle des fêtes.

Vous voulez débarrasser votre grenier, votre débarras, votre garage, votre cabane de jardin ? Vous déménagez ou souhaitez faire de la place chez vous ? Vous aimeriez vendre ou troquer plutôt que de jeter ?

Ou vous avez envie de vous faire plaisir à chiner, fouiner et peut-être trouver la perle rare ? Vous rechercher des articles ou produits de seconde main ?

Alors venez participez à notre vide greniers de printemps en tant qu’exposant ou visiteur.

Toute une journée d’étalage de stand avec buvette et restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants. .

place de la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28 victoria@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

Meeting point from 8am onwards in the village hall parking lot.

Come and take part in our spring garage sale as an exhibitor or visitor.

A whole day of stalls, refreshments and food.

Reservations required for exhibitors.

L’événement VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn