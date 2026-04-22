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VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac

VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac

VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac dimanche 10 mai 2026.

Adresse : place de la Vignogue

Ville : 48230 Chanac

Département : Lozère

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Journée

Chanac

VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS

place de la Vignogue Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 15:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Rendez-vous à partir de 8h sur le parking de la salle des fêtes.
Venez participez à notre vide greniers de printemps en tant qu’exposant ou visiteur.
Toute une journée d’étalage de stand avec buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.
Rendez-vous à partir de 8h sur le parking de la salle des fêtes.
Vous voulez débarrasser votre grenier, votre débarras, votre garage, votre cabane de jardin ? Vous déménagez ou souhaitez faire de la place chez vous ? Vous aimeriez vendre ou troquer plutôt que de jeter ?
Ou vous avez envie de vous faire plaisir à chiner, fouiner et peut-être trouver la perle rare ? Vous rechercher des articles ou produits de seconde main ?
Alors venez participez à notre vide greniers de printemps en tant qu’exposant ou visiteur.
Toute une journée d’étalage de stand avec buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.   .

place de la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28  victoria@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

Meeting point from 8am onwards in the village hall parking lot.
Come and take part in our spring garage sale as an exhibitor or visitor.
A whole day of stalls, refreshments and food.
Reservations required for exhibitors.

L’événement VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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