VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac
VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac dimanche 10 mai 2026.
Chanac
VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS
place de la Vignogue Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 15:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Rendez-vous à partir de 8h sur le parking de la salle des fêtes.
Venez participez à notre vide greniers de printemps en tant qu’exposant ou visiteur.
Toute une journée d’étalage de stand avec buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.
Rendez-vous à partir de 8h sur le parking de la salle des fêtes.
Vous voulez débarrasser votre grenier, votre débarras, votre garage, votre cabane de jardin ? Vous déménagez ou souhaitez faire de la place chez vous ? Vous aimeriez vendre ou troquer plutôt que de jeter ?
Ou vous avez envie de vous faire plaisir à chiner, fouiner et peut-être trouver la perle rare ? Vous rechercher des articles ou produits de seconde main ?
Alors venez participez à notre vide greniers de printemps en tant qu’exposant ou visiteur.
Toute une journée d’étalage de stand avec buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants. .
place de la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28 victoria@aubrac-gorgesdutarn.com
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English :
Meeting point from 8am onwards in the village hall parking lot.
Come and take part in our spring garage sale as an exhibitor or visitor.
A whole day of stalls, refreshments and food.
Reservations required for exhibitors.
L’événement VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS Chanac a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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