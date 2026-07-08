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AGENDA · Argelès-Gazost

Vide greniers des anciens du rugby Au parking du stade et Toujas Argelès-Gazost

samedi 15 août 2026 · Au parking du stade et Toujas · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Au parking du stade et Toujas
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Argelès-Gazost

Vide greniers des anciens du rugby

Au parking du stade et Toujas ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Vide greniers des anciens du rugby d’Argelès-Gazost.
3€ le m².
Buvette, casse-croûte et repas sur place.   .

Au parking du stade et Toujas ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 31 42 12 

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English :

Garage sale by former Argelès-Gazost rugby players.

L’événement Vide greniers des anciens du rugby Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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