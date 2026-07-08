Vide greniers des anciens du rugby Au parking du stade et Toujas Argelès-Gazost
samedi 15 août 2026 · Au parking du stade et Toujas · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Vide greniers des anciens du rugby
Au parking du stade et Toujas ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Vide greniers des anciens du rugby d’Argelès-Gazost.
3€ le m².
Buvette, casse-croûte et repas sur place. .
Au parking du stade et Toujas ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 31 42 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale by former Argelès-Gazost rugby players.
L’événement Vide greniers des anciens du rugby Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
- Secrets de villages Argelès-Gazost ville basse, thermale et résidentielle RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost 8 juillet 2026
- Conférence Sur les traces du Desman des Pyrénées Maison de la Montagne Argelès-Gazost 8 juillet 2026
- Théâtre Duo d’improvisation Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost 8 juillet 2026
- Atelier spectacle Explorer la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost 10 juillet 2026
- Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost 10 juillet 2026