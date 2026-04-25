Vide-greniers d’Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost
Vide-greniers d’Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost vendredi 1 mai 2026.
Argelès-Gazost
Vide-greniers d’Octobre Rose
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide-greniers organisé par l’association Octobre Rose d’Argelès-Gazost, en faveur de la lutte contre le cancer du sein et gynécologique.
Buvette et restauration sur place.
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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50 octobrerose.argeles65@gmail.com
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English :
Garage sale organized by the Pink October association of Argelès-Gazost, in aid of the fight against breast and gynecological cancer.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide-greniers d’Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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