Vide-greniers d’Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Vide-greniers d’Octobre Rose

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide-greniers organisé par l’association Octobre Rose d’Argelès-Gazost, en faveur de la lutte contre le cancer du sein et gynécologique.

Buvette et restauration sur place.

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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50 octobrerose.argeles65@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Pink October association of Argelès-Gazost, in aid of the fight against breast and gynecological cancer.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers d’Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65