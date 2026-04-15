Vide-Greniers du Bord de Mer, 24 Boulevard de Civanam, Le pouliguen

Vide-Greniers du Bord de Mer Dimanche 10 mai, 09h30 24 Boulevard de Civanam Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Ne manquez pas le vide-greniers du Bord de Mer !

Buvette et petite restauration sur place.

Une permanence aura lieu pour les inscriptions le mardi 21 avril entre 17h et 20h à la Salle de la Duchesse Anne.

Attestation sur l’honneur – Vide-Greniers du Bord de Mer

Lettre aux participants – Vide-Greniers du Bord de Mer

Règlement – Vide-Greniers du Bord de Mer

Bulletin d’inscription – Vide-Greniers du Bord de Mer

24 Boulevard de Civanam Place des Cirques 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 15 13 54 »}, {« type »: « email », « value »: « jumelagelm@orange.fr »}] [{« link »: « https://reservation.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/attestation-sur-l-honneur-vide-greniers-du-bord-de-mer-2600704.pdf »}, {« link »: « https://reservation.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/lettre-aux-participants-vide-greniers-du-bord-de-mer-2600705.pdf »}, {« link »: « https://reservation.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/reglement-vide-greniers-du-bord-de-mer-2600706.pdf »}, {« link »: « https://reservation.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/bulletin-d-inscription-vide-greniers-du-bord-de-mer-2600707.pdf »}]

Ne manquez pas le vide-greniers du Bord de Mer ! Buvette et petite restauration sur place. Une permanence aura lieu pour les inscriptions le mardi 21 avril entre 17h et 20h à la Salle de l… LOISIRS Y|ASSOCJFB|VIDEGRENIERDUBORDDEMER26LP