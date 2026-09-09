Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN Rassuen Istres
dimanche 4 octobre 2026 · Rassuen · Istres
Informations pratiques
Istres
Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN
Dimanche 4 octobre 2026 de 6h à 16h. Rassuen Allée M. Laugier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez chiner sur le traditionnel vide greniers de Rassuen !
Vide grenier organisé par le CIQ de Rassuen sur l’Allée Marius Laugier, les rues Antoinette Bersia et Ange Bertolotti.
Inscriptions le samedi 12 septembre de 8h à 11h pour les adhérents et de 15h à 16h tout public. Salle du lavoir allée Marius Laugier. .
Rassuen Allée M. Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 90 23 49 ciqrassuen@yahoo.fr
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English :
Come and bargain-hunt at the traditional Rassuen garage sale
L’événement Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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