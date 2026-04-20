Vide Greniers et exposition de peinture Le Bourg Salle communale Tourouvre au Perche
Vide Greniers et exposition de peinture Le Bourg Salle communale Tourouvre au Perche vendredi 1 mai 2026.
Tourouvre au Perche
Vide Greniers et exposition de peinture
Le Bourg Salle communale CHAMPS Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le Comité des fêtes de Champs vous propose son vide greniers. Parallèlement le Club des peintres de Champs vous propose une exposition de peinture dans la salle communale. Restauration et buvette sur place. Exposants 1€ le mètre (véhicule compris) sur réservation. .
Le Bourg Salle communale CHAMPS Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 22 13 39 51
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English : Vide Greniers et exposition de peinture
L’événement Vide Greniers et exposition de peinture Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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